الصحة محذرة: هكذا ينتقل فيروس جدري القرود

السومرية نيوز – محلي

نشرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، طرق انتقال فيروس جدري القرود بين المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فايروس جدري القرود ينتقل عبر:

-عبر الاتصال المباشر مع سوائل الجسم المصابة او الاسطح الملوثة.



-التنفس لقطرات الرذاذ اثناء السعال او العطس.



-المخالطة اللصيقة للمصابين وملامسة الأدوات والشراشف



-الاتصال الجنسي.



وفترة حضانة الفيروس الطويلة تشكل تحديا كبيرا، حيث تؤدي هذه الفترة الممتدة، التي يمكن أن تستمر حتى 17 يوما، إلى تأخير تحديد الحالات، مما يجعل جهود الاحتواء المبكرة أكثر صعوبة.