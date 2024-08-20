حركة المرور في بغداد سالكة.. الازدحامات بسيطة جدًا والجميع منشغل بالزيارة

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز خارطة بالموقف المروري في صباح اليوم الثلاثاء، حيث تخلو معظم شوارع من الازدحامات، والكثير من مناطق الازدحامات المعتادة تظهر خالية من الكثافة المرورية، بالتزامن مع اقتراب زيارة الأربعين وذهاب معظم الناس الى الطرق بين وكربلاء سواء بالمواكب او للزيارة.





ازدحام على جسر الدورة باتجاه الجديدة والجانب الاخر مغلق ومخصص لسير الزائرين



سريع دورة يوسفية عند تقاطع المصافي والتقاطع وصعدة جسر الطابقين ازدحام بسيط



جزء بسيط من أبو نؤاس عند صعدة الجسر المعلق ومن كرادة خارج عند ساحة الطابقين



كرادة خارج بين ساحة التحريات وتقاطع المسبح



شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة



مجسر الربيعي ازدحام



جسر الجمهورية وساحة الطيران مرور بطيء



الشارع أمام مقبرة الغزالي والنهضة وصولا لكراج النهضة ازدحام



شارع الصدرية ازدحام



شارع النصر والرشيد مرور بطيء



مجسر ونفق باب المعظم وشارع مدينة الطب



سريع القناة من نادي الطلبة لغاية نادي الكرد الفيليين



شارع المحيط امام مرقد الامام الكاظم "ع" ومجسر الدباش









وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:ازدحام على جسر الدورة باتجاه الجديدة والجانب الاخر مغلق ومخصص لسير الزائرينسريع دورة يوسفية عند تقاطع المصافي والتقاطع وصعدة جسر الطابقين ازدحام بسيطجزء بسيط من أبو نؤاس عند صعدة الجسر المعلق ومن كرادة خارج عند ساحة الطابقينكرادة خارج بين ساحة التحريات وتقاطع المسبحشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةمجسر الربيعي ازدحامجسر الجمهورية وساحة الطيران مرور بطيءالشارع أمام مقبرة الغزالي والنهضة وصولا لكراج النهضة ازدحامشارع الصدرية ازدحامشارع النصر والرشيد مرور بطيءمجسر ونفق باب المعظم وشارع مدينة الطبسريع القناة من نادي الطلبة لغاية نادي الكرد الفيليينشارع المحيط امام مرقد الامام الكاظم "ع" ومجسر الدباش