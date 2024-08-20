ومن المتوقع ان يتراجع تأثير موجات الرطوبة اليوم الثلاثاء في مدن الجنوب وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات نهار الثلاثاء، وبدءا من مساء الأربعاء تعود موجات الرطوبة بشكل قوي خصوصاً وميسان وتستمر حسب التوقعات حتى منتصف الأسبوع القادم، وتتزامن مع تأثير موجة الحر وبالتالي الأجواء المتوقعة شديدة الحرارة ومرهقة جنوباً وحارة في باقي المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقةويشير المختصون الى ان فصل الصيف لديه فعالية يلفظ بها أنفاسه الأخيرة، خلال الأيام الممتدة من غد الأربعاء وحتى الأربعاء الذي بعده، وسط توقعات بأن الأجواء ستبقى حارة ومرهقة مع رطوبة لغاية يوم 27 من الشهر الحالي لتختتم علامات الصيف.وبشأن انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء من المتوقع ان تبلغ 3 درجات مئوية نزول، قبل ان ترتفع غدا وتسجل مدن الجنوب والفرات الأوسط درجات حرارة تتراوح بين 49 و 51 مئوية.