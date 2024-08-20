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هبّة شمالية تمنح العراق استراحة مؤقتة.. والصيف ينوي لفظ نفسه الأخير بـ"فعالية مرهقة"
محليات
2024-08-20 | 01:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,737 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس الى تسجيل العراق انخفاضا وتراجعا بدرجات الحرارة والرطوبة مع هبوب رياح شمالية غربية، لكن تاثيرها يقتصر على اليوم الثلاثاء، لتعود الحرارة والرطوبة للارتفاع بدءًا من غد الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع ان يتراجع تأثير موجات الرطوبة اليوم الثلاثاء في مدن الجنوب وتتحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات نهار الثلاثاء، وبدءا من مساء الأربعاء تعود موجات الرطوبة بشكل قوي خصوصاً
البصرة
وميسان وتستمر حسب التوقعات حتى منتصف الأسبوع القادم، وتتزامن مع تأثير موجة الحر وبالتالي الأجواء المتوقعة شديدة الحرارة ومرهقة جنوباً وحارة في باقي المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة
ويشير المختصون الى ان فصل الصيف لديه فعالية يلفظ بها أنفاسه الأخيرة، خلال الأيام الممتدة من غد الأربعاء وحتى الأربعاء الذي بعده، وسط توقعات بأن الأجواء ستبقى حارة ومرهقة مع رطوبة لغاية يوم 27 من الشهر الحالي لتختتم علامات الصيف.
وبشأن انخفاض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء من المتوقع ان تبلغ 3 درجات مئوية نزول، قبل ان ترتفع غدا وتسجل مدن الجنوب والفرات الأوسط درجات حرارة تتراوح بين 49 و 51 مئوية.
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