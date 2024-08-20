رئيس الوزراء يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

السومرية نيوز – محلي

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي، يوم الأحد، الموافق للخامس والعشرين من شهر آب، سنة 2024، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة".

وأضافت ان "ذلك جاء تزامنًا مع أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".