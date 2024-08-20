بعدسة السومرية.. أجواء الزيارة في مدينة الكاظمية

وثقت عدسة السومرية، أجواء توافد الزوار الى مدينة الكاظمية شمالي .

ويشهد مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) توافد الزوار بشكل يومي وبأعداد كبيرة وتحديد مع قرب الزيارة الأربعينية.

يذكر أن زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.