آلية جديدة لاستيفاء رسوم الإعلاميين الوافدين للعراق

وقالت الهيئة في بيان، "عقد مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات جلسته الاعتيادية برئاسة بسام الزيدي وحضور أعضاء مجلس المفوضين لمناقشة المقترحات والمشاريع المدرجة ضمن جدول أعماله".

وأضاف البيان "صوت مجلس المفوضين على آلية جديدة لاستحصال الرسوم الخاصة بالإعلاميين العرب والأجانب الوافدين الى العراق من المنافذ الحدودية لتغطية الزيارة الأربعينية، إذ يتم السماح بدخولهم ومن ثم استيفاء الرسوم قبل مغادرته البلاد".



وقرر المجلس "الموافقة على تخصيص رقم مميز لمكتب الهيئة في محافظة المقدسة للمسابقة الخاصة بتوثيق أفضل صورة في الزيارة الأربعينية".



كما ناقش المجلس "بعض الإجراءات الخاصة بعمل الهيئة من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي وتقليل الروتين الإداري بالاعتماد على الإجراءات الإلكترونية تمهيداً للتحول الإلكتروني التي تسعى إليه الهيئة".