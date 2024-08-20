ثماني إصابات بحادث سير شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإصابة ثمانية أشخاص بحادث سير في الطارمية شمالي .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع، مساء اليوم، باصطدام عجلتين على طريق مشروع اليابس ضمن قضاء الطارمية".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بإصابة ثمانية أشخاص بجروح بينهم نساء واطفال".