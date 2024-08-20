أمين بغداد يعلن مضاعفة الجهود في طريق سير زوار "الأربعينية"

​أعلن أمين عمار موسى كاظم، الثلاثاء، مضاعفة الجهود في طريق بغداد- ومدينة الكاظمية، وذلك خلال متابعته جهد الدوائر البلدية في تقديم الخدمات لزائري "الأربعينية".

وقال كاظم في بيان، إن "امانة اعدت خطة متكاملة وقامت بنشر جهدها الآلي والبشري على طول طريق الزائرين من مدينة باتجاه مدينة المقدسة".

واضاف أن "جهد دوائر امانة ضمن مسار الزائرين كان متميزاً هذا العام مع تواجد الكادر المتقدم لاسيما طريق - الذي تقع عاتق مسؤوليته على بلديتي الرشيد والدورة".



وتابع أن "هناك حملات توعية وتثقيف للزائرين من قبل قسم الوعي البلدي وشعب الاعلام والوعي البلدي في الدوائر البلدية المتواجدة في مسار الزائرين بهدف المحافظة على نظافة الطريق ومظهر المدينة".



واشار أمين الى أن "هناك جهدا آليا تم ارساله من قبل امانة لاسناد الجهد الخدمي في محافظتي المقدسة والنجف الاشرف، وتم توزيع هذا الجهد في طريق - نجف ويتم متابعته من قبل الوكيل البلدي للامانة".



ولفت الى أن "ملاكات امانة تبذل جهوداً مضاعفة لخدمة الزائرين المتوجهين صوب مدينة الكربلاء وكذلك الزائرين في مدينة الكاظمية المقدسة التي تشهد ارتياد حشود كبيرة ايضاً من الزائرين اثناء وبعد الزيارة الاربعينية".



