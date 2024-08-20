أنباء عن اعتقال زيد الطالقاني في السليمانية

أفاد مصدر مطلع، باعتقال رئيس مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني في محافظة .



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك أنباءً تفيد باعتقال زيد الطالقاني في مدينة وفق مذكرة قبض"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وسبق أن أشارت أنباء عن صدور أمر قبض بحق رئيس مركز الرافدين للحوار في محافظة .

وكان مصدر أمني أفاد قبل يومين، بقيام قوة أمنية بمداهمة منزلي الطالقاني في والنجف بحثا عنه.