بغداد "خالية وهادئة" بالكامل.. ازدحامات منعدمة وطريق مغلق من المشتل الى الدورة

ويأتي هذا الخلو والهدوء الشامل بالرغم من عدم تعطيل الدوام اليوم الأربعاء في بغداد، حيث حددت الحكومة يوم الاحد المقبل فقط عطلة رسمية.وتنعدم الازدحامات بشكل كامل في في الوقت الحالي، باستثناء بعض التوقفات البسيطة والقصيرة والمتناثرة في بعض التقاطعات ببغداد، ولا يوجد أي ازدحام يمتد لأكثر من 200 متر او يشهد توقف اكثر من 20 سيارة.بالمقابل، تشهد خارطة وجود قطوعات تتعلق بمسير زائري الاربعينية حيث ان سريع الدورة مقطوع بالكامل امام حركة السيارات من جسر المشتل على سريع القناة ثم الجسر العنكبوتي ثم سريع الدورة بالكامل لغاية مركز الوليد وجسر النزول الى سريع حلة-بغداد، حيث خصص هذا الطريق لسير الزائرين فقط.