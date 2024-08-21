وقال عضو لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي إن "فيروس جدري القردة إلى الآن ادعائي، ولكن إذا ما تطور الوضع، فستكون هنالك إجراءات وقائية"، مشيرا إلى "أن لجنته سترسل كتابا بعد الزيارة الأربعينية مباشرة إلى وزارة التربية لإعداد خطط وقائية بشأن هذا الفيروس".وأكد اللهيبي أن التجربة السابقة مع الفيروسات خلال جائحة كورونا أظهرت أن الإغلاق لم يكن الحل الصحيح، معتبرا انه "لو تم اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة، لما كانت هناك مشكلة".واقترح اللهيبي أن يكون الدوام على مراحل صباحية ومسائية وتقسيم الطلبة لتقليل الأعداد، منوها بأن هذا الخيار أفضل من الإغلاق، خاصة في المدارس ذات الأعداد الكبيرة، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وكانت وزارة الصحة قد أكدت في وقت سابق عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس جدري القردة في العراق، وذلك في ظل تزايد انتشار الفيروس على المستوى العالمي خاصة في قارة افريقيا، فيما بينت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتعزيز جهود رصد الحالات الوبائية والحد من انتشار المرض وتفشيه.