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إلى الزائرين.. تنور طين مشتعل من طلوع الشمس الى آخر الليل ينتظركم في القاسم (صور)
محليات
2024-08-21 | 02:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,333 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
يجتهد مقدمو الخدمة لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام، بتقديم الكثير من أصناف الطعام، الا ان اكثر الأشياء تميزًا، هو أصناف الطعام والشراب التي لا تكون متاحة في أي وقت رغم بساطتها، حيث تكون مختصة في مناطق جغرافية محددة دون غيرها، ومن بين ذلك هو خبز تنور الطين الذي يتفق الكثير على طعمه المختلف تماما.
وفي مدينة القاسم بمحافظة بابل، تقف مجموعة نساء من شروق الشمس وحتى آخر الليل، لاعداد الخبز بـ"تنور الطين" للزائرين الذين يمرون بالمدينة متوجهين الى محافظة
كربلاء
المقدسة.
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