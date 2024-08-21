أولياء أمور طلبة مرضى يناشدون التربية بإعادة الانتساب خشية "جدري القردة"

ويؤكد أولياء الأمور أهمية إعادة نظام الانتساب مراعاة لظروف التلاميذ والطلبة "المرضى والحالات الخاصة" وتجنيبهم عناء الوقوع في ذات "المأزق" سنوياً.ودعوا إلى "إعادة الانتساب واتخذا قرار واضح وتعليمات مبكرة تجنبهم الوقوع في حيرة من أمرهم والخوض في دوامة المراجعات مجدداً كما هو الحال في كل عام".وناشدوا وزير التربية وهيئة الرأي في الوزارة بضرورة "الثبات على قرارات محددة وقبل بدء العام الدراسي حرصا على مستقبل أولادهم بالذات المرضى منهم".ولفت أولياء الأمور المناشدون، الى أن أبنائهم "عرضة للخطر في ظل الظروف الاعتيادية، فكيف الحال مع خطر داهم يتمثل بـ"جدري القردة"؟.ويوضح أولياء الأمور، أن "حالات ابناء المناشدين تتعدد بين زراعة الأعضاء والأمراض السرطانية والمزمنة، خاصة أن أغلب هذا النوع من المرضى مجبرون على برامج علاجية صارمة تتطلب حذرا بالغاً من التقاط أية عدوى قد تعقد الحالة وتهدد حياة المريض".