السومرية تنشر احصائية الزواج والطلاق لشهر تموز الماضي

وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر تموز الماضي 26062 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6344 حالة، وهو ما يعني حصول 211 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر من 8 حالات في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة القائمة بحالات الزواج والطلاق.سجّل العراق، خلال العام الماضي 2023، قرابة 70 ألف حالة طلاق، لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الزوجان، وفق بيانات مجلس القضاء الأعلى رصدتها السومرية نيوز.