لأول مرة.. جنايات القادسية تحاكم متهما عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هذه هي المحاكمة الأولى التي تجري في محكمة جنايات القادسية من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بحق متهم مودع لدى دائرة الاصلاح العراقية".وأضاف أن "المحكمة استمعت إلى اقوال المتهم بتوفر كافة الضمانات وحضور الادعاء العام والمحامي المنتدب".ويذكر أن عدة محاكمات سابقة أجريت في بعض محاكم الاستئناف عن بعد باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس.