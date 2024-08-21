رجل دين في حوزة قم يعبر عن رفضه لوجود مواكب إيرانية في العراق

وقال نائب رئيس التعليم في مكتب الدعاية الإسلامية بحوزة قم العلمية، شمس الله مريجي، ان مراعاة الثقافات الفرعية من الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها في مسيرة الأربعين.وأوضح أن "الذين يشاركون في هذه المراسم ليسوا الإيرانيين والشيعة فقط، بل أيضاً من الدول والأديان الأخرى، ويجب مراعاة ثقافاتهم وعاداتهم وعدم فعل أي شيء يؤدي الى الفتنة، ولنحرص على أن تستمر هذه الوحدة التي تم إنشاؤها وألا يكون هناك أي خطر عليها".وشدد على انه "للمحافظة على احترام المضيف يجب أن نعرف أن العراقيين هم المضيفون وبالتالي نحترم أخلاقهم ولا نشعرهم بأن هناك شيئا يثقل عليهم، أنا شخصياً لا أوافق على وجود مواكب إيرانية في مراسم الأربعين، لكني أعتقد أن العراقيين يجب أن يكونوا رأس الحربة وأن يلعب الإيرانيون دوراً مسانداً".