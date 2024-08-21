الهجرة تعلن عودة اكثر من 800 نازح الى نينوى

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الأربعاء، عن عودة اكثر من 800 نازح الى .

وقالت وزيرة الهجرة إيڨان فائق جابرو في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "(803) نازحين كانوا يقطنون في مخيمي (هرشم و بحركه) بمحافظة أربيل عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية ونواحي محافظة نينوى، بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان والجهات الساندة لعمل الوزارة". ووجهت الوزيرة "موظفي الوزارة بالعمل المستمر لتسجيل الأسر النازحة الراغبة بالعودة، وشمولهم بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة لدعم الاستقرار في مناطق العودة".

