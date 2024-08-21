العمل توجه دعوة لمستفيديها: احذروا هذه الاتصالات

السومرية نيوز – محلي

حذرت هيئة ذوي الإعاقة، مستفيديها من اتصالات هاتفية مجهولة هدفها الاحتيال وسرقة رواتب المعين المتفرغ.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "على المستفيدين من خدماتها الحذر من محاولات احتيال عبر اتصالات هاتفية من جهات مجهولة تطلب مستمسكاتهم الرسمية وبطاقة الماستر كارد، فضلاً عن بياناتهم ومعلوماتهم بغية سرقة ارصدتهم من رواتب المعين المتفرغ عبر طرق ملتوية"، داعية الى "عدم الاستجابة لهذه الاتصالات، واخذ الحيطة والحذر، لتجنب الوقوع في فخ الإحتيال والسرقة".

واكدت الهيئة على انها "غير مسؤولة عن هذه الاتصالات"، مطالبة المستفيدين بـ"إعتماد الموقع الرسمي للهيئة عبر منصة الفيس بوك وقناة التلكرام أو من خلال الهاتف الرسمي لها الرقم 444 في والمحافظات، للاجابة عن اي شكوى او استفسار".

وأكدت انها "ستقوم بملاحقة هذه الجهات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".