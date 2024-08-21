النزاهـة توقـع بشخص يوهم المواطنين بالتعيين

السومرية نيوز – محلي

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في مُحافظة كركوك، من الإطاحة بمحتالٍ يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الهيئة؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مكتب تحقيق شكل فريق عملٍ فور تلقّيه معلوماتٍ من مُديريَّة المُخابرات في المُحافظة تتضمَّن قيام مُنتحل صفة الانتساب لجهاتٍ عليا في الدولة بإيهام المُواطنين بالتعيين على ملاك هيئة النزاهة الاتحاديَّـة؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ".

وتابع المكتب ان "المشكو منه طلب (٢٦٠٠٠) دولار؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتعيين شخصٍ في الهيئة"، لافتاً إلى أنَّ "الاتفاق كان بتسليمه الدفعة الأولى من المبلغ الذي يُقدَّر بألف دولار".

وأردف المكتب ان "فريق مكتب تحقيق الهيئة قام بالتعاون والتنسيق العاليَيْن مع جهاز المُخابرات الوطنيّ – مُديريَّة مخابرات كركوك، ونصب كميناً محكماً للمشكو منه في أحد الأماكن العامَّة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبّساً بتسلُّم الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه".

ونوَّهت "بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".