غازات سامة تنبعث من هذه المنطقة في بغداد.. وتحذيرات للاهالي

السومرية نيوز – محلي

تشكو مناطق سكنية في قضاء أبو غريب غربي بغداد، من غازات سامة تنبعث يوميا من المستشفى الحكومي في المنطقة، وهو ما يتسبب بتلوث بيئي وحالات اختناق بين الأهالي، وسط مطالبات بوضع حل للأزمة.

وبحسب شهود عيان فأن "مستشفى أبو غريب العام يعمد يوميا بعد نهاية الدوام الرسمي (مساء) الى إحراق النفايات الطبية الناتجة عن العمل، بواسطة محرقة تابعة للمستشفى تقع ضمن المناطق السكنية في القضاء، وتفتقر إلى الضوابط البيئية".

وتلقت إدارة المستشفى ووزارة الصحة والجهات المسؤولة، شكاوى وطلبات كثيرة من قبل الأهالي، لوضع حل عاجل للملف، وإخراج المحرقة من المنطقة، إلا أن أي استجابة لا توجد بعد، كما أن إدارة المستشفى تواصل عمليات الإحراق بشكل يومي.

ونقلت العربي الجديد عن احد أبناء القضاء للحاج ماجد الزوبعي قوله ان "مكان المحرقة التابعة للمستشفى غير صحيح، حيث تبدأ عمليات الحرق يوميا بعد العصر، ويغطي الدخان المتصاعد منها سماء المنطقة والمنازل القريبة المحيطة بها بشكل كثيف"، مبينا أن "تلك الغازات السامة تمنع الأهالي من الخروج من بيوتهم، وتتسبب بحالات اختناق وإغماء خاصة للمرضى المصابين بالربو وأمراض الصدر".

وأضاف "قدمنا شكاوى ومناشدات لإدارة المستشفى ووزارة الصحة، إلا أننا لم نحصل على حلول"، مشددا على "ضرورة الاهتمام بالملف وعدم إهماله لما له من مخاطر صحية وبيئية توثر على مئات العوائل".

من جانبها، لم تعلق إدارة المستشفى ولا وزارة الصحة رسميا على الموضوع، إلا أن مسؤولا في القسم الفني في المستشفى، أكد مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "إدارة المستشفى لا تتوفر لديها البدائل، على الرغم من معرفتها بحجم الضرر الذي تسببه المحرقة"، مبينا أنه "تم إبلاغ وزارة الصحة بتلك الشكاوى وتقديم تقارير مفصلة عن الملف، إلا أنه لم نحصل على حل حتى الآن".

وتابع ان "النفايات اليومية في المستشفى حجمها كبير، وتحتاج إلى إتلاف يومي، ولا حل لإدارة المستشفى غير الإحراق اليومي للتخلص منها، وتستمر عملية الحرق والإتلاف لساعات طويلة"، مشيرا الى أن "إدارة المستشفى تبحث الملف مع وزارة الصحة للتوصل إلى حلول بشأنه".

التلوث في العراق يتفاقم

ولا توجد محارق خاصة أو أماكن طمر صحي للنفايات الطبية في البلاد، ويتم اعتماد محارق قديمة داخل وقرب المستشفيات أنشئت مع إنشاء تلك المستشفيات، في وقت لم تكن هناك كثافة سكانية قربها، مما يفاقم أزمة التلوث في العراق.

من جهته، أكد الناشط البيئي في أبو غريب، جاسم الحيالي، أن "بقاء المحرقة داخل المناطق السكنية بات أمرا بالغ الخطورة. فسابقا لم تكن هناك كثافة سكانية في المنطقة كما هو الحال في السنوات الأخيرة، خاصة وأن أعداد مراجعي المستشفى بالآلاف يوميا، بسبب عدم وجود مستشفى بديل، وهو ما يتسبب بكميات نفايات كبيرة"، مبينا أن "النفايات الطبية ومنها بقايا الأدوية والحقن والسرنغات وغيرها خطيرة فهي تحوي على مواد مشعة وسموم خطيرة إذا ما أحرقت بشكل غير صحي".

وأكد الحيالي أن "المستشفى غير ملتزم بالمحددات البيئية للتعامل مع النفايات البيئية، ويتعذر بعدم توفير البدائل لها، وهو ما يحتاج إلى تنسيق وعمل من قبل وزارة البيئة ووزارة الصحة، وأن تتم متابعة هذا الملف وإنشاء محارق جديدة ضمن المحددات المعمول بها صحيا".

وكانت وزارة البيئة العراقية، قد حذرت في أوقات سابقة من مخاطر صحية وبيئية كبيرة تتسبب بها النفايات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بالبلاد، والتي تقدر بعشرات الأطنان يوميا، إذ لا يتم إتلافها بطرق صحية، مؤكدة ضرورة وضع المعالجات للملف وعدم الاستمرار بإهماله.