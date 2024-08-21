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الزراعة تعلن حسم عائدية الأراضي الزراعية
محليات
2024-08-21 | 15:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,818 مشاهدة
أعلنت وزارة الزراعة، مساء الأربعاء، عن حسم عائدية الأراضي الزراعية للوزارة.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة محمد الخزاعي في بيان، "بعد الاستيضاح المقدم من وزير الزراعة عباس جبر المالكي الى المحكمة الاتحادية العليا في 11 / 7 / 2024 حول عائدية الاراضي الزراعية والذي اجابت بشأنه المحكمة بكتابها ذي العدد 142 في 8 / 8 / 2024 بأن الاراضي الزراعية والبساتين مستثناة من تخصيصها الى المحافظة شأنها شأن كل الاراضي الواردة في المادة (7 / حادي عشر / 2 / اولا)".
وأضاف "اذ اكدت هذه الاجابة على التزام المحافظة بالسياسة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارة المختصة وللمتضرر الطعن امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تأريخ التبليغ به ويكون قرارها باتا".
ولفت الخزاعي الى أن "ان هذا القرار يؤكد على ان الاراضي الزراعية اتحادية وهي مسؤولية وزارة الزراعة حصراً باعتبارها صاحبة الاختصاص الوحيد في هذا المجال ما يفتح الباب واسعا امام تطوير الواقع الزراعي والنهوض به في جميع المحافظات".
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