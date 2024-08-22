التخطيط تعلن إلغاء استلام أضابير شركات المقاولات والمقاولين ورقيا

وقالت مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة هناء اسماعيل الأسدي، في بيان ورد للسومرية نيوز، انه استنادا إلى مُصادقة وزير التخطيط محمد علي تميم على محضر، وتوصيات لجنة تصنيف شركات المقاولات والمقاولين رقم (122) في الأول من شهر آب الحالي، فقد تقرر إلغاء فقرة استلام أضابير شركات المقاولات والمقاولين ورقيا، وسيكون الاستلام لتلك الاضابير الكترونيا.وأضافت إنه واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24473) لسنة 2024 فقد باشرت وزارة التخطيط بتجديد وترحيل شركات المُقاولات إلى الدرجة الثانية والأولى دون شرط الآليات.