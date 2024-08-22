عدم تجديد بطاقة السكن للمناطق العشوائية.. إليك تفاصيل القرار الحكومي

وقالت عضو لجنة مديحة الموسوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء يراعي ظروف المواطنين بشأن السكن"، مبينة ان المواطنين الذين يمتلكون مسكن طابو صرف ولكن صالحة للاستثمار الحكومي يتم تعويض صاحب السكن بمبلغ معين ويتم استثمارها".وعن عدم تجديد بطاقة السكن لبعض ساكني العشوائيات، تبين الموسوي "فقط المناطق التي عليها استثمار تابع للدولة وبتوجيه مكتب رئيس مجلس الوزراء لم يتم تجديد بطاقة السكن لهم"، موكدة: "هذه المشكلة ستعالج قريبا من خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء".