استنفارات شاملة وخدمات كاملة.. صحة كربلاء تعلن معالجة 3 ملايين زائر

وقال مدير دائرة صحة صباح الحسيني، في حديث خاص لـ السومرية نيوز، ان "عدد الزائرين المرضى الذين راجعو المؤسسات الصحية والمفارز الطبية والمساندة وصل الى أكثر من 3 ملايين زائر"، مشيرا الى انه "استقبلنا حالات طارئة كثيرة في مراكز القلب وغسل الكلى، والعلاجات مستمرة للزائرين الذين يعانون من الأمراض المزمنة (السكري والضغط والاورام)".وأضاف، أن "الدائرة مستنفرة بكل طاقاتها ومستشفياتها وقطاعاتها ومفارزها الطبية والاسعاف الفوري، بالإضافة الى الشراكة والدعم من قبل المؤسسات الصحية التابعة الى العتبتين المقدستين والمستشفيات الاهلية وكذلك الدعم الخاص من قبل وزارة الصحة والاشراف من وزير الصحة ومحافظ كربلاء، وأيضا طبابتي الجيش والحشد والهلال الاحمر العراقي".وتابع، أن "فرق الرقابة الصحية والاستجابة السريعة منتشرة منذ اليوم الأول (7 صفر)، مع التكثيف الإعلامي والرقابة الصحية ليل مع نهار، والوضع تحت السيطرة والزيارة تسير من ناحية الخدمات الصحية بانسيابية كبيرة"، مبينا انه "تم استنفار كافة الكوادر خلال هذه الأيام والخدمات مستمرة على مدار 24 ساعة مع توفير كل المستلزمات الطبية والأدوية".وأشار الى انه "أكثر من 45 عملية قسطرة لأصحاب مرضى القلب تم اجراءها خلال الأسبوع الماضي، وهنالك 130 مفرزة طبية منتشرة على المحاور الرئيسية للزيارة ومداخل مدينة المقدسة، ومراكز طوارئ متعددة داخل المدينة القديمة واكثر من 98 سيارة اسعاف".