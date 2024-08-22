مصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بينهم إيراني بحادث سير في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث تصادم وقع، قبل قليل، بين عجلتين في قضاء الزبير منطقة الرميلة".

وأضاف المصدر أن "الحادث أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص احدهم ايراني الجنسية مع إصابة ثلاثة آخرين بجروح".