النيران تبتلع 3500 دونما في العراق

السومرية نيوز – محلي

اندلعت نيران بمساحة 3500 دونم من الأراضي الزراعية في منطقة بريفكا التابعة لناحية كاني ماسي في قضاء العمادية بمحافظة .

وقال المزارع نجم الدين تمر، في تصريح لوسائل إعلامية كردية، ان "انفجاراً وقع وأسفر عن الحريق"، مرجحاً أن "يكون مصدر الانفجار مقذوف مدفعي".

وذكر أنه "اتصل بفرق الإطفاء، لكن الحريق خرج عن السيطرة".

فيما ذكر رئيس بلدية منطقة بريفكا بيوار حاج قادر، لعدد من وسائل الاعلام الكردية ان "الحريق ناجم عن قصف للجيش التركي، حيث سمعنا دوي انفجار، ولا نعرف ما إذا كان مصدره مدفع أم مادة تي إن تي".

واحترق في الحادثة محاصيل العنب والتفاح والتين، و30 خلية نحل، إضافة إلى 10 آلاف نوع من الأشجار ونحو 4000 دونم من الأراضي، والتي تعد نتاج 50 عائلة في تلك المنطقة.

يشار إلى أن منطقة بريفكا تخلو من محطة إطفاء، حيث وصلت فرق ناحية كاني ماسي للمكان من أجل إخماد الحريق.

وتقع بريفكا على بعد 20 كيلومتراً من ناحية كاني ماسي في قضاء العمادية، وتعيش فيها 450 عائلة.

وتعد إحدى المناطق الواقعة على خط الصراع بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، على بعد حوالي 30 كيلومتراً من الحدود التركية.