إحصائية دولية: 14 مدينة عراقية من اصل 15 هي الأعلى حرارة بالعالم

السومرية نيوز – محلي

سجلت 14 مدينة عراقية أعلى درجات حرارة مسجلة حول العالم، حيث تصدرت المركز الأول عالميا.

وضمت قائمة اعلى المدن تسجيلا للحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 مدينة، 14 منها عراقية وواحدة سعودية.

وبحسب القائمة التي تتبعتها السومرية نيوز، فان جاءت بالمرتبة الأولى عالميًا بتسجيل درجة حرارة بلغت 48.4 مئوية، وكربلاء ثانيا، وهيت ثالثا والسماوة رابعا والرمادي خامسا ومطار سادسا والنخيب سابعا والحلة ثامنا والعزيزية تاسعا.

كما جاء مطار بالمرتبة العاشرة وعين التمر حادي عشرة والبصرة ثاني عشرة والديوانية ثالث عشرة والخالص بالرابع عشرة.