365 إصابة بحوادث سير في العراق خلال 17 يوماً

السومرية نيوز – محلي

سجلت وزارة الصحة، 365 إصابة خلال زيارة الأربعين التي بدأت منذ الاول من صفر، وذلك إثر حوادث السير.

ونشرت الوزارة إحصائية ضمن خطة الإسناد الطبي لزيارة الأربعين، اليوم الخميس، ذكرت فيها إنها قدمت الخدمات الصحية لأكثر من 3 ملايين زائر.

كما أشارت إلى أن "عدد المصابين بالحوادث بلغ 365"، فيما وصل عدد الحالات المرضية التي نقلتها عجلات الإسعاف الفوري من وإلى المستشفيات لـ 26.500".

وسجلت الوزارة، 590 حالة ولادة، و1.031 عملية جراحية.

وفي 17 آب الجاري، وقع حادث سير أسفر عن 46 جريحاً، كان بين حافلة تقل زواراً إيرانيين وشاحنة صهريج تحمل النفط الأسود على طريق السريع المؤدي إلى ذي قار، جنوبي العراق، عبر منفذ الشلامجة الحدودي إلى ايران.