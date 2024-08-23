هكذا يخفف زائرو الاربعينية من قساوة الحر.. صور

السومرية نيوز- محلي

يلجأ غالبية زائري اربعينية الامام الحسين (ع) الى الأنهر التي تصادفهم على الطريق للسباحة فيها من اجل التخفيف من حرارة الشمس التي يتعرضون لها خلال مسيرهم نحو .

وجاء ذلك بعدما سجل العراق درجات حرارة مرتفعة تصل في بعض المحافظات الى 50 درجة مئوية.

