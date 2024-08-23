تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية التركية الإيرانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء اليوم الجمعة"، موضحة ان "الهزة تبعد حوالي 11 كم عن الحدود العراقية التركية الإيرانية وحوالي 100 كم عن محافظة دهوك".وأضافت ان "قوة الهزة بلغت 2.5 درجة وقد شعر بها المواطنون الساكنون بالقرب من حدوثها".