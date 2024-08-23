السيد الصدر يصدر توجيها لزوار الأربعين

ونقل وزير القائد في منشور عن السيد الصدر قوله: "بعد غد اربعينية الامام الحسين عليه السلام وحمل علم فلسطين ليس من السياسة في شي فأرجو ان لا تقصروا في حمله اثناء الزيارة وان لا تنسوا اخوتكم في غزة وفلسطين من دعائكم".يذكر ان زعيم التيار الشيعي الوطني السيد مقتدى الصدر، "دعا الى التظاهر في ساحة التحرير ببغداد مع لبس الاكفان في أول جمعة بعد الـ 17 من ربيع الأول لهذا العام، حيث ولادة النور الأعظم والرسول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم)".