ظهوره سينهي الصيف.. خلاصة طقس العراق من الان وحتى ظهور "نجم سهيل"

وقال مختصون في رصد الانواء الجوية، ان 6 ايام تفصلنا عن انكسار شدة الحر مع الدخول مناخيا فصل الخريف وتبدأ انخفاض في درجات الحرارة، حيث يطرأ انخفاض بسيط وقليل على درجات الحرارة بدءا من يوم الاثنين المقبل خلال ساعات الليل والفجر في محافظات شمال العراق والمناطق الغربية حيث تتحسن الدرجات المئوية تدريجيا لتكون في الشمال 38 وتصبح في الجنوب 48 و 47، فيما تكون ذروة الانخفاض يوم الثلاثاء المقبل خاصة شمال وغرب العراق".ومن المتوقع ان تستمر هذه الأجواء على هذه الحالة لنهاية شهر آب في محافظات الجنوب ، فيما تكون درجات الحرارة اليوم السبت والاحد والاثنين مرتفعة لكن نشاط سرعة الرياح الشمالية مع تواجد السحب قليلا، قد يقللان من شدة الحرارة، لتبدأ بعدها درجات الحرارة من يوم الثلاثاء ولغاية نهاية شهر اب تبدا بالانخفاض.ولاتزال ساعات النهار اطول من ساعات الليل، لكن يستمر الليل حاليا بسرقة دقائق من ساعات النهار (حوالي دقيقة واحدة يوميا) لحين تساوي الساعات عند الوصول الى موعد الاعتدال الخريفي الذي سيوافق هذا العام يوم الأحد 22 ايلول في النصف الشمالي من الارض.ويؤكد مختصون انه ايام قليلة ويظهر نجم سهيل من جنوب العراق، حيث انه عند ظهوره يعني ان أيام الصيف مقبلة على الانصراف، فالصيف أوله طلوع الثريا واخره طلوع سهيل، كما يقول العرب القدامى.