الشيخ المسعودي يؤكد دخول كوادر هيئة الحج حالة الاستنفار

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي ووزير الداخلية الفريق اول ركن تفقدا الية التفويج العكسي للزائرين في المقدسة، وتابعا عملية تفويج الزائرين ضمن المحور الجنوبي الرابط بين محافظتي الاشرف وكربلاء المقدسة وتظافر الجهود الحكومية من اجل انجاح الزيارة الأربعينية المباركة".واكد الشيخ المسعودي "دخول كوادر الهيئة وحافلاتها حالة الاستنفار التام لغاية خروج اخر زائر من مدينة المقدسة، حيث حققت نجاحا كبيرا وملموسا في عملية تفويج الزائرين ضمن المحاور الموكلة لها، مثنيا على جهود كافة القطعات الامنية في اسناد عمل الهيئة".بدوره، اشاد وزير الداخلية "بالعمل الذي تقوم به كوادر هيئة الحج والعمرة وعلى رأسها الوجود الميداني لرئيسها الشيخ سامي المسعودي، حيث كان عملها ركنا اساسيا في انجاح الزيارة المليونية من خلال تفويج الزائرين".