رغم لهيب الطقس.. الزائرون يواصلون إحياء زيارة الأربعين وعدسة السومرية توثق

على الرغم من الارتفاع القوي في معدلات الحرارة بمحافظة كربلاء، والتي بلغت اليوم الاثنين 49 درجة مئوية، بنحو نصف درجة الغليان، الا ان ذلك لم يكن عائقاً أمام الزائرين الوافدين صوب المحافظة لإحياء شعيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.





أدناه الصور: ووثقت عدسة السومرية، استمرار توافد الزائرين العراقيين والأجانب إلى محافظة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع).أدناه الصور: