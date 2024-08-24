أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باصطدام عجلة بـ"رادار سرعة" على طريق بدرة بدرة - كوت.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، ان "حادث اصطدام عجلة برادار سرعة أدى إلى سقوطه أرضاً على طريق بدرة – كوت".



ولم يدلِ المصدر بالمزيد من التفاصيل.

