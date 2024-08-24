بعد قليل.. طائرة رئيس الوزراء تهبط في كربلاء

من المقرر أن تحط طائرة عسكرية تقل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في محافظة كربلاء، مساء اليوم السبت.

وقال مصدر محلي مطلع، لـ السومرية نيوز، إن "طائرة السوداني، ستحط بعد قليل في مطار كربلاء، فيما سيكون المحافظ نصيف جاسم الخطابي باستقباله".



وبحسب المصدر، فإن زيارة رئيس الوزراء إلى تأتي "للاطلاع على سير الزيارة الأربعينية والخطط الموضوعة لإنجاحها على المستوى الأمني والخدمي، وكذلك لأجل متابعة عملية تفويج الزائرين عكسياً".