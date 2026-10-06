مستشفيات النجف تستقبل 107 حالة مرضية بسبب العاصفة الترابية

أعلنت ، الثلاثاء، عن استقبال مستشفيات المحافظة 107 حالة مرضية بسبب العاصفة الترابية.

وقال في حديث لـ ، "تم استقبال 107 حالة مرضية في مستشفيات ومستشفى التعليمي ومستشفى ، بعد العاصفة الترابية".

وأضاف أن "جميع الحالات مسيطر عليها".

وشهدت محافظات عراقية عدة، اليوم الثلاثاء، عاصفة ترابية أدت إلى انخفاض مدى الرؤية في عدد من المناطق.