ضبط ربع مليون حبة "كبتاغون" في صحراء الأنبار

أعلنت ، الثلاثاء، عن ضبط ربع مليون حبة "كبتاغون" في .

وقال إعلام في بيان، "واجب نوعي لابطال الاستخبارات العسكرية في اسفر عن السيطرة على ما يقارب ربع مليون حبة من نوع الكبتاغون المخدرة".

ولم يكشف البيان المزيد من التفاصيل.