قائد شرطة كربلاء يكشف لـ السومرية آخر مستجدات الزيارة الأربعينية

وقال زويني في حديث لـ السومرية نيوز، "نحن وصلنا إلى ذروة الزيارة وما زالت الخطة الأمنية تسير كما مخطط لها دون حواجز أو قطوعات امنية رغم الأعداد الهائلة من الزائرين والعجلات".

وأضاف "وضعنا خطة خاصة للتفويج العكسي للزائرين من أجل إيصالهم إلى ديارهم بسلام وأمان".

الى ذلك، أكد قسم بين الحرمين الشريفين في العتبة العبّاسية المقدّسة، سير خططه الخدمية والتنظيمية والأمنية الخاصّة بزيارة الأربعين، بانسيابيةٍ عالية.وقال المعاون الإداري لرئيس القسم محمد الطويل في بيان، إن "خطّة القسم الخاصة بزيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، تتضمّن ثلاثة محاور رئيسة هي المحور الخدمي، والتنظيمي، والأمني"، مضيفاً أن "المحور الخدمي هذا العام شهد جهودًا مضاعفة، من خلال تعزيز الآليّات الموجودة في القسم بآليّاتٍ إضافية من مديرية بلدية كربلاء، بما في ذلك الكابسات والجرّافات لرفع النفايات من الشوارع والأزقة المجاورة للعتبات المقدّسة".وأوضح أن "القسم خصّص آلياتٍ كهربائية لنقل الزائرين والحالات الطارئة للمفارز الطبّية، فضلاً عن العجلات المخصّصة لنقل مياه الشرب ومادة الثلج للمواكب الخدمية المنتشرة في المحاور المؤدّية للعتبة المقدّسة، وهي: باب وشارع الحوراء وشارع العلقمي، بالإضافة إلى منطقة الساحة الوسطية بين مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس(عليهما السلام)، لتلبية احتياجات الزائرين".وتابع الطويل أن "شعبة الصيانة التابعة للقسم زوّدت الساحة الوسطية بمنظومة ومدافع للرذاذ تعمل على مدار 24 ساعة، لتسهم في تلطيف الأجواء وتخفيف درجات الحرارة العالية".