ذي قار تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل

قررت محافظة ذي قار، مساء السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس المحافظة في بيان، إنه "بالنظر لكثرة المناشدات من قبل الأخوة الزائرين تقبل الله أعمالهم بأحسن القبول ولمشقة السفر والزحام تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 2024/8/26".

وأضاف أن العطلة هي "لجميع الدوائر باستثناء الدوائر الخدمية والمصرفية كحالة خاصة بهذه المناسبة".

وكانت الحكومة العراقية قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).