مصرع ضابطين وجندي بحادث "دهس" جنوب بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمصرع ضابطين في الجيش وجندي بحادث دهس جنوب .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضابطين الأول برتبة عميد والآخر برتبة نقيب في الجيش وجندي لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة جنود نتيجة تعرضهم لحادث دهس من قبل عجلة يعتقد عائديتها للداخلية جنوب بغداد".

وأضاف المصدر أن "الحادث حصل اثناء نصب سيطرة وأعمال رفع وتجميع الاسلاك الشائكة من الطريق الحولي في المحمودية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.