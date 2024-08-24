بيان حكومي يعلن السيطرة على حادث مصفى الشعيبة

أعلنت شركة مصافي الجنوب، الأحد، السيطرة على حادث مصفى الشعيبة بمحافظة .

وقالت الشركة في بيان، إنه "تمت السيطرة على عطل فني طارئ بوقت قياسي نتيجة توقف احد المراجل وعطل في طوافة الخزان اثناء تشغيل وحدة تحسين البنزين من دون وقوع خسائر أو أضرار".

وأضاف البيان "تقوم الفرق الفنية والهندسية على معالجة العطل واستئناف العمل بوقت قريب"، مشيرا الى "عدم تأثر العملية الانتاجية بهذا الحادث".



وكان مصدر محلي أفاد، السبت، باندلاع حريق داخل مصفى الشعيبة في محافظة .