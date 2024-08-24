أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، عن تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية.

وقالت الهيئة في بيان، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية بعد منتصف الليل وتبعد 15 كم عن الحدود العراقية الإيرانية ونحو 41 كم عن قضاء في محافظة ديالى".

وكشف البيان أن "قوة الهزة 2.9 وشعر بها المواطنون الذين يسكنون قرب حدوثها".