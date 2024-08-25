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أسبوع ساخن ولا راحة حتى الخميس.. ولكن: أمطار محتملة في 4 مناطق عراقية
محليات
2024-08-25 | 01:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,959 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
تشير خرائط الطقس، الى استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة حتى يوم الخميس المقبل، حيث تبدأ منذ الأربعاء والخميس اندفاع القبة الحراري بعيدًا عن مناطق البلاد لتنخفض الدرجات الى المستوى الثلاثيني في شمال وغرب العراق، وسط توقعات بتشكل امطار عشوائية في 4 أجزاء من البلاد.
وبحسب توقعات الخرائط، فأنه تستمر الأجواء شديدة الحرارة والرطبة خلال الأيام القادمة وذروتها من يوم الإثنين وحتى الأربعاء، فيما تقترب درجات الحرارة من الـ 50 درجة في بعض المناطق الوسطى والجنوبية.
وتشير التوقعات إلى "ابتعاد المرتفع الجوي المتمثل بالقبة الحرارية باتجاه الشرق من على مناطق وسط البلاد يوم الأربعاء، ومن الجنوب يوم الخميس، لتحل محلها كتلة هوائية أكثر اعتدالا مصدرها منخفض جوي في البحر الأسود، لتنخفض درجات الحرارة إلى منتصف الــ40 في مناطق وسط وجنوب البلاد اي فارق 5 درجات تقريبا، بينما يكون الانخفاض واضح جدا في غرب الأنبار وتسجل بداية الــ30 درجة مئوية، ويشمل الانخفاض كذلك مناطق الشمال بفارق عدة درجات عما تسجلها الآن".
ومن المتوقع تواجد السحب في مناطق متفرقة من البلاد مع فرصة ضعيفة لتطور بعض السحب قد يصاحبها فرص أمطار عشوائية خصوصاً على
البصرة
وميسان وربما أجزاء من الأنبار ومرتفعات الشمال وهي فرصة ضعيفة ومتغيرة، بحسب الراصدين الجويين.
اما الرطوبة، فمن المتوقع استمرار ارتفاعها في الجنوب خلال يومي الاحد والاثنين، ومن مساء الإثنين تتحول الرياح إلى شمالية غربية تنتهي معها موجة الرطوبة المرهقة في الجنوب مع نشاط الرياح الخميس والجمعة .
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