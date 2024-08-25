البحرين ترسل طائرة "رعاية تمريضية" لزائرتين أصيبتا بحادث في العراق

وقال سفير البحرين لدى العراق خالد احمد المنصور ان توجيهات صدرت تقضي بتأمين عودة مواطنتيين بحرينيتين إلى المملكة اليوم الاحد، مشيرا الى ان المواطنتين البحرينيتين اللتين كانتا قد تعرضتا لحادث مروري في العراق نتج عنه إصابتهما بكسور مختلفة.وبين انه "سيتم تأمين إعادتهما إلى المملكة ظهر اليوم، وذلك عبر تنسيق جرى ما بين وزارة الخارجية، ووزارة الصحة والناقلة الوطنية طيران الخليج وذلك على متن رحلة ستتوافر الرعاية التمريضية لهما خلال السفر."يذكر أن المصابتين كانتا لقد تعرضتا لحادث مروري يوم الأربعاء، وتم على اثره نقلهما الى مستشفى الامام علي في مدينة الاشرف، حيث تعاني احدهن 33 عاماً وفق التقارير الطبية – من كسر في منطقة الحوض، وتحتاج للمزيد من الرعاية الصحية لمدة لا تقل عن 45 يوماً، ولا تستطيع المشي مما يحتم بقاءها في السرير، وتوفير رعاية تمريضية لها خلال السفر، فيما اصيبت السيدة الثانية 36 عاماً بكسر مفصلي استوجب إخضاعها لجراحة لتثبيت الكتف، إلا أن حالتهما الصحية مستقرة.