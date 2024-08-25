كربلاء تعلن تسجيل أكثر من 21 مليون زائر خلال زيارة الأربعين

السومرية نيوز – محليات



سجلت محافظة كربلاء، اليوم الأحد، دخول أكثر من 21 مليون زائر من مختلف دول العالم الى المحافظة للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.



وقالت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "(21.480.525) زائرًا شاركوا في إحياء زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)".



وأضافت أن "العتبة اعتمدت على منظومة عدّ إلكتروني دقيقة تعمل بالذكاء الاصطناعي في إحصاء الوافدين إلى المقدسة، عبر الطرق التي يسلكها الزائرون وأبواب العتبة المقدسة".