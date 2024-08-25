المسعودي: كوادرنا حققت نجاحا كبيرا وملموسا في عملية تفويج الزائرين

وقال المسعودي في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك في وتابعته السومرية نيوز، إن "كوادر الهيئة دخلت حالة الاستنفار التام لغاية خروج آخر زائر من مدينة المقدسة".وأضاف المسعودي، أن "الكوادر حققت نجاحا كبيرا وملموسا في عملية تفويج الزائرين ضمن المحاور الموكلة لها"، مثنياً على "جهود كافة القطعات الامنية في إسناد عمل الهيئة".وتابع رئيس هيئة الحج أن "ملاكات الهيئة انتشرت في المحور الجنوبي الرابط بين والنجف، وهناك هناك انسيابية عالية في نقل الزائرين عبر هذا المحور".