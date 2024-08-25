البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

وقال مجلس المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محافظ اسعد العيداني، اليوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين لاستكمال زيارة اربعينية الحسين عليه السلام".وكان مجلس محافظة قد اعلن في وقت سابق اليوم عن تعطيل الدوام الرسمي في مجلس المحافظة والدوائر التابعة له ليوم غد الاثنين".