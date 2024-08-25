بالتفصيل.. اعداد الزائرين الأجانب الذين دخلوا العراق

السومرية نيوز – محلي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن اعداد الأجانب الذين دخلوا العراق خلال 18 يوما.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ علاء الدين القيسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عدد الأجانب الوافدين إلى العراق لإحياء الزيارة الأربعينية، للفترة من 6 آب 2024 الى غاية 24 آب الحالي عبر 10 منافذ هي: منفذ زرباطية

الوافدين: 1455841

المغادرين: 1142452 منفذ الشلامجة

الوافدين: 822391

المغادرين: 650650 منفذ المنذرية

الوافدين: 437716

المغادرين: 306344 منفذ سفوان

الوافدين: 56446

المغادرين: 16608 منفذ الشيب

الوافدين: 280875

المغادرين: 171427 منفذ القائم

الوافدين: 6686

المغادرين: 2380 منفذ مطار

الوافدين: 82353

المغادرين: 33191 منفذ الاشرف

الوافدين: 194323

المغادرين: 125244 منفذ حاج عمران

الوافدين: 42465

المغادرين: 25417 منفذ باشماغ

الوافدين: 33967

المغادرين: 28682 المجموع الكلي للوافدين:

3413063 المجموع الكلي للمغادرين:

2502395

