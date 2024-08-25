الديوانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

قرر مجلس محافظة الديوانية، مساء الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.​

وقال المجلس في بيان، "لإفساح المجال أمام عودة زائري أربعينية الإمام الحسين (ع)، مجلس محافظة يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين الموافق ٢٦/ ٨/ ٢٠٢٤، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية والمصارف الحكومية".

وكانت محافظات عدة بينها قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بعد أن قررت الحكومة اعتبار اليوم الأحد، عطلة رسمية.